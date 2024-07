Musica dal 7 al 14 agosto il Locus Festival torna a Locorotondo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug. (askanews) – Dopo un viaggiole in tutta la Puglia costellato di sold out e più di 45.000 biglietti venduti a oggi, che hanno già reso questa edizione la più partecipata di sempre, dal 7 al 14il, nel cuore della Valle d’Itria con la 20esima edizione. Tanti i concerti in programma a Masseria Ferragnano, con artisti di alto profilo mondiale, i migliori nomi della scena italiana e le più brillanti novità in circolazione: Bassolino, Channel One, Coco Maria, Cosmo, Daniela Pes, Deena Abdelwahed, Fat Freddy’s Drop, Fulminacci, I Hate My Village, Marco Castello, Meute, Nas, Okgiorgio, Sama’ Abdulhadi, Subsonica, Ty1, Tuppi and Moddi Mc e Yussef Dayes. A questi si affiancano poi incontri e film nel centro die i live a ingresso libero di Piazza Aldo Moro di Galliano e Kassa Overall.