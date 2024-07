Montedoglio nessuna proposta dalle associazioni agricole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) CITTÀ DI CASTELLO – "Non siamo mai stati contrari alla costituzione di un consorzio di agricoltori, ma in quattro anni non abbiamo mai ricevuto proposte": Manuel Maraghelli, amministratore unico di Afor Umbria, interviene a seguito della dura presa di posizione di Confagricoltura e cooperative del territorio che con la quale contestavano "la mancanza di capacità di elargire volumi di acqua adeguati" e la disparità di tariffe applicate dall’Ente Acque tra Umbria e Toscana. L’associazione di categoria e il raggruppamento di cooperative (Fattoria autonoma tabacchi, ProAgri, Virginia trade, Fattoria Agri&Service, Trasformatori tabacco Italia, Unitab, Opta, Arpt e Agricoper) guardano con interesse alla nascita "di un consorzio gestito da agricoltori, anziché da Afor".