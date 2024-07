Melegnano | fiamme sul tetto del capannone di una logistica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024), 30 luglio 2024 –neldi una. Il fabbricato, che si trova in via Salvador Allende, periferia ovest della cittadina al confine fra le province di Milano e Lodi, è stato gravemente danneggiato nella sua copertura.- 30-07-2024 - VIA ALLENDE - INCENDIO- FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE SUD MILANO/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI L’incendio è divampato poco prima delle 5. A prendere fuoco, secondo i primi accertamenti, è stato il lastrico solare di un deposito in cima al, dove sono alloggiati anche i motori dei condizionatori d’aria.- 30-07-2024 - VIA ALLENDE - INCENDIO- FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE SUD MILANO/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI Sul posto sono giunti i pompieri volontari di, presto raggiunti dai colleghi del comando provinciale di Milano.