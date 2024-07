Maltempo nella notte a Trento | fango e detriti sulle case evacuate 20 famiglie

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024)tra il 28 e il 29 luglio, Vigolo Vattaro, in località Prà dei Laresi a, è stata colpita da una devastante colata di acqua,. L’evento, causato da intense piogge che hanno riversato fino a 40 millimetri di acqua in mezz’ora, ha visto il distacco di materiale dalla cresta della Vigolana fino a fondovalle, investendo tutto il versante con blocchi di dimensioni fino a un metro di diametro. Una ventina disono state invase da sassi eai piani inferiori, costringendo alcuni residenti all’evacuazione. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Immediatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area.