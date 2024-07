L’irrigazione ’smart’ aumenta la produzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) I sistemi irrigui tecnologici che puntano al risparmio virtuoso dell’acqua efficientandone l’utilizzo massimizzano la resilienza della coltura ai cambiamenti climatici, ne incrementano la produttività e offrono un prodotto di qualità maggiore per la barbabietola, il cui bacino di coltivazione è di oltre 33 mila ettari tra l’Emilia-Romagna e il Veneto: sono i risultati preliminari, studiati da Cer e Anbi in sinergia con Coprob, presentati all’Acqua Campus di Budrio nell’ambito del progetto Focus Acqua, a margine dell’avvio della stagione 2024 per la raccolta della barbabietola da zucchero.