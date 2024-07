La terza ondata non risparmierà nessuno Giuliacci | le date del caldo estremo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 30 luglio 2024) Fain tutta Italia ma quanto durerà? E cosa dobbiamo aspettarci per i primi giorni di agosto? A fornire le previsioni meteo aggiornate è il colonnello Marioche spiega come in questi giorni è in atto un'di calore con temperature anche superiori a 34-35 gradi. Si tratta della secondae durerà fino al 2-3 agosto, afferma l'esperto in un video sul canale YouTube Meteo. Non colpirà allo stesso modo in tutte le regioni. Si sentirà "soprattutto nel Lazio, in Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e isole maggiori, di meno nel Meridione e al nord Italia", spiega. Parliamo di valori sui 35 gradi con picchi di 40 nelle regioni più bollenti, ma "poi ci sarà una fase in cui le temperature ritorneranno intorno a 30 gradi, tra il 3 e il 5 di agosto", spiega il noto meteorologo.