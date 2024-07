In arrivo sulla Terra una tempesta solare cannibale | dalle aurore alle fluttuazioni nella rete elettrica ecco cosa può succedere

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 30 luglio 2024) Una nuovageomagnetica è in. Oggi, 30 luglio, la National Oceanic and Atmospheric Administration – Noaa – si aspetta che un evento di classe G3 – su una scala che arriva fino a G5 – impatterà. Già verso le 2 di notte una primadi classe G1 ha disturbato il campo magnetico. Quell’espulsione di massa coronale, tuttavia, sarebbe stata solo un anticipo di ciò che dovrebbe accadereserata, quando sono attesi gli effetti di una cosiddetta «». Cos’è una «» Tale evento si scatena quando una serie di espulsioni di massa coronale più deboli si coagulano tra loro, dando origine a un flusso di maggiore portata. L’aggettivo «» è usato perché è come se le piccole espulsioni di mangiassero a vicenda, diventando più potenti.