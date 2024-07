Di Francisca telefona a Benedetta Pilato per scusarsi | Io ho un carattere ma capisco che la società oggi è questa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) “Io le cose che ho detto le ho dette in buona fede. Spiegazioni devo darne solo ai diretti interessati, quindi ho parlato al telefono con, le ho spiegato le mie ragioni che possono essere travisate, perché le persone non tutte la pensano allo stesso modo”. Intervistata a LaPresse, Elisa Diha svelato di avertoper poter spiegare e chiarire quanto detto in diretta tv Rai, ospite del programma Notti Olimpiche. L’ex schermitrici in tv era parsa perfino indignata per aver visto una ragazza contenta e soddisfatta per un quarto posto – e per una medaglia di bronzo persa per un centesimo – nella finale 100 metri rana alle Olimpiadi. Disi era lasciata andare dicendo “O ci fa, o ci è: un’intervista surreale. Non voleva andare sul podio? E che ci è andata a fare?”.