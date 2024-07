Coach Priftis | Farà la differenza la resistenza mentale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) La Pallacanestro Reggiana inizierà il 13esimo campionato consecutivo in Serie A, un record che ogni anno viene aggiornato e che rappresenta un patrimonio che non può essere dato per scontato. Ieri la Legabasket ha reso noto il calendario: si parte il 29 settembre, al PalaBigi, contro Trento. La domenica successiva (6 ottobre) si va in trasferta a Cremona, mentre il 13 in via Guasco arriva Treviso. Sulla carta, l’inizio non è troppo severo. Il coefficiente di difficoltà inizierà ad alzarsi già alla quarta giornata: domenica 20 ottobre a Trieste, contro una neopromossa che sta costruendo una squadra molto interessante; il 27 in via Guasco arriverà la Germani Brescia di Amedeo Della Valle e il 3 novembre si andrà sul campo (caldissimo) di Pistoia.