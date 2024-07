Centro Esselunga ipotesi gennaio I negozi in ginocchio | E’ durissima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Le voci e le possibili date si rincorrono dal 18 giugno, giorno dell’incendio che ha provocato grossi danni alcommercialedi via Gramsci, ma ora pare che una data certa ci sia. Anche se piuttosto lontana. Sarebbe infatti nella seconda metà dil’per la riapertura della struttura comunicata daai titolari deipresenti all’interno dell’immobile, una scadenza non ravvicinata che preoccupa i diretti interessati: "Sono molto amareggiato – racconta ad esempio Antonio D’Acunto titolare della lavanderia – e mi trovo letteralmente con le spalle al muro. Dopo il periodo del Covid avevamo la prospettiva di nuove assunzioni e invece è arrivato l’incendio e i tempi lunghi per riaprire.