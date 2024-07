Canoa slalom Giovanni De Gennaro guardingo nel kayak | dodicesimo posto dopo la prima manche

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Chiusa anche lamaschile della gara deldidelle Olimpiadi di Parigi 2024.Denon entusiasma appieno in questadiscesa nelle acque di Vaires-sur-Merne, chiudendo alla propria prova. Una gara guardinga quella dell’azzurro, che viene penalizzato da un tocco di palina in porta 2 che gli infligge due secondi di penalità. Un errorino che lo fa retrocedere di parecchio, poiché la classifica di questaè davvero strettissima. Basti pensare che, a parte il francese Titouan Castryck, primo in 83.71, e il ceco Jiri Prskavek, subito dietro per tre soli centesimi, gli atleti dal terzo al sedicesimosono concentrati in poco più di quattro secondi.