Basket Tre conferme sotto la Pietra Verzellesi resta a Reggiolo Davoli lascia la Sampolese

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo le uscite, ecco le prime. L’E80 Group Castelnovo Monti ufficializza i primi tasselli del roster che disputerà la Serie C 2024/25: le guardie Fabio Bucci e Fiippo Giberti proseguiranno la propria avventura all’ombra della, lo stesso dicasi per il regista Pablo Morini. Scendendo in DR1 una permanenza anche per la Pallacanestro, che potrà nuovamente contare sulle pzioni di Nicola(foto), mentre in DR2 capitan Michaelsaluta dopo ben 15 anni la. Sant’Ilario completa l’elenco dellecon il play Benedetto Melotti, mentre are i colori bianco-blu sono Lorenzo Bardelli, Daniele Bruno, Matteo Ligabue e Luca Mancini.