ANNA CAPASSO esce con QUELLO CHE MI BASTA

(Di martedì 30 luglio 2024) E’ disponibile in radio e in digitale “che mi”, il nuovo brano della cantante e attrice. Ed è online il video che vede la partecipazione di Mario Cusitore, speaker radiofonico e che ha preso parte all’ultima edizione di Uomini & Donne. Fuori “che mi” diÈ disponibile in radio e in digitale “CHE MI”, il nuovo brano della cantante e attrice, prodotto da Max D’Ambra e distribuito da Altafonte Italia. Il testo e la musica die Max D’Ambra. Per l’ascolto: https://links.altafonte.com/chemiCosa rappresenta “che mi”? “CHE MI” è un brano pop con sonorità tropicali che cattura l’essenza dell’amore estivo. Il testo, delicato e profondo, celebra i piccoli gesti nelle relazioni evidenziando la loro importanza.