A Pistoia il primo salone Gourmet della Toscana

(Di martedì 30 luglio 2024) Associare la parolaad undi parrucchiere non è sicuramente così usuale. Ma, a, c è riuscito Mirko Gigli che, con un’idea altamente visionaria, ha aperto nel settembre 2023 lo ZoeSalon. Il principio è, allo stesso tempo, geniale ma molto semplice, trasformare undi parrucchiere da un luogo caotico – come spesso accade – ad una vera e propria oasi di relax. Ed è così che non appena entrati nel, unisex sebbene la maggioranza dei clienti sia composta da donne, si viene accolti e pervasi da musica rilassante, che rappresenta ilpasso dell’esperienza che si vivrà nel. Perché allo ZoeSalon il taglio, la piega o qualsiasi altra attività, diventano un vero e proprio viaggio sensoriale. Tanto che Mirko Gigli ha deciso di chiamare la sua attività Zoe che, in greco, vuol dire vita e che assume molteplici accezioni.