Venezuela ancora in mano a Maduro Perché non è una buona notizia per il mondo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 luglio 2024) Mentre lo scrutinio del voto di domenica 28 luglio, con ogni probabilità falsato dal regime, erain corso, Nicolasdichiarava la vittoria alle elezioni “farsa” (per dirla come il senatore repubblicano statunitense Marco Rubio) che riconsegnano ilnelle sue mani. Con gli sgherri dell’erede di Hugo Chavez già in strada per controllare, o meglio dire soffocare, eventuali proteste da parte dell’opposizione — che aveva trovato in Edmundo González una speranza d’espressione giustificata anche dai sondaggi indipendenti che lo davano venti punti avanti — la nuova vittoria diè una pessima, sia per la popolazionena (il suo regime opprimente ha coinciso con il peggioramento di tutti o parametri macroeconomici del Paese) sia per le relazioni internazionali.