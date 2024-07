Ridicoli e medievali Bonelli insulta Meloni e Salvini? Una figuraccia mondiale | occhio a queste parole

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Quando, lo scorso 7 luglio, il voto francese ha sancito la vittoria del Nuovo Fronte Popolare, compresa France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, tutta la sinistra italiana ha inneggiato al «grande risultato rosso-verde di NFP! Uniti si vince, avanti in Italia per un'alleanza democratica, antifascista, progressista ed ecologista».e musica di Angelo, leader dei Verdi, che ieri non ha mancato di bacchettare la levata di scudi contro la deleteria Cerimonia di apertura dei Giochi: «La desta italiana, da, con la loro polemica sui Giochi olimpici si èzzata in tutto il mondo. Sono così omofobi e ossessionati che vedono gay da tutte le parti, dal Festival di Sanremo alla festa di Santa Rosalia. Il punto è che loro sono il medioevo». Un pistolotto rilasciato a favore di agenzie che vince la medaglia d'oro degli autogol.