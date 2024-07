Renate conclusa la fase di preparazione del ritiro estivo in Val Brembana

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ilcomunica, tramite i propri canali social, la fine dela Piazzatorre, nelle valli bergamasche, dove ha disputato una partita amichevole, contro il Villa Valle, squadra che partecipa al campionato di serie D. Il post social del club “finito, torniamo a casa. Grazie a tutta Piazzatorre (BG) per questi dieci giorni, per l’ospitalità e l’entusiasmo dimostrato verso i nostri ragazzi. Siamo stati super bene e si è già creato un gruppo stupendo. Meno di un mese all’inizio della stagione di Serie C, non vediamo l’ora.“ L'articololadidelin ValCalcioWeb.