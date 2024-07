Regina Elisabetta II cause della morte della sovrana svelate in una biografia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 29 luglio 2024) LaII non sarebbe morta per l’età avanzata. Ledel decesso sono statein unadedicata a Kate Middleton LaII è morta da quasi due anni e la suatorna ad essere al centrocronaca per via di una nuovadedicata a Kate Middleton dove si svelerebbe la vera causa del decesso che non sarebbe l’età avanzata. Pare, stando a queste nuove informazioni, che lad 96 anni avesse un tumore. Unache fa eco alle condizioni di salute di re Carlo e di Kate, entrambi impegnati a curarsi per via di un tumore. L’autoreè Robert Jobson. Secondo l’autore, lasarebbe deceduta per un tumore che l’avrebbe “prosciugata” e non per l’età avanzata.