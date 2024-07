Polizia locale Baccini | A breve rinforzeremo gli organici

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 luglio 2024) Fiumicino, 29 luglio 2024 — Le donne e gli uomini della, nonostante le difficoltà dovute alla carenza di personale, hanno garantito, durante questi intensi ed affollati weekend estivi, un presidio costante sul territorio. Assicurata la funzionalità della città, anche durante le ore di punta ed in condizioni climatiche estreme, con temperature che, in alcune giornate, hanno raggiunto e superato i 40°C.: “Agli” “Desidero ringraziare tutto il corpo dellaper il loro impegno e la loro professionalità.- ha dichiarato il Sindaco, Mario. – Il loro lavoro è fondamentale per mantenere la sicurezza e l’ordine nella nostra città, soprattutto in momenti di particolare criticità. – prosegue.