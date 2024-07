Parigi 2024 Malagò | Finale Macchi? Entrambi gli arbitri asiatici mina credibilità sport

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) “Ci sono degliin cui si va col centimetro e col cronometro, andiamo meglio in quelli. Poi ce ne sono altri con giudici e, bisogna rispettarli e comprenderli, ma abbiamo fatto una protesta ufficiale. Ho parlato a lungo con il segretario generale internazionale della federazione internazionale della scherma”. Il presidente del Coni Giovanniparla ai microfoni della Rai delladi fioretto che ha visto l’azzurro Filippopenalizzato contro l’atleta di Hong Kong Cheung da alcune decisioni arbitrali sul 14-14. “Il problema è che c’è un errore di fondo, inaccettabile per ladello: un giudice veniva da Taipei e uno dalla Corea – prosegue– Non ho dubbi che siano estratti a sorte, ma se il primo viene estratto dall’Asia, l’altro lo vai a pescare da Germania, Francia, ecc.