Parigi 2024 Fioravanti | Batteria non da me momento difficile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Leonardoè uscito di scena al secondo turno nel surf delle Olimpiadi die non nasconde la delusione. “Purtroppo, finisce qui la mia esperienza ai Giochi Olimpici di. Tanta delusione – spiega l’azzurro in un video pubblicato su Instagram -. Sono e sarò sempre il primo ad ammettere i miei errori e ieri (nella tarda serata italiana di domenica 28 luglio, ndr) ho fatto una heat che proprio non era al mio livello. Non avevo ritmo con l’oceano, non ho trovato le onde giuste e ho fatti tanti errori“. “Adesso, ho tanti mesi per pensare a cosa sta succedendo perché non è una gara che ho fatto male, non mi nascondo dietro a questo periodo– ammette-. Sono diverse gare che non riesco a gareggiare come voglio. Ovviamente dopo gli errori che faccio durante le heat, ma continuo a fare gli stessi errori.