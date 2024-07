Olimpiadi di Parigi l’imbarazzante cerimonia Lgbt scatena i meme sul web

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 lug – Ledihannoto un putiferio di. Per meglio dire, lo ha fatto la “incredibile”inaugurale, con il suo profilo propagandistico e arcobalenato che, questa volta, non ha riscosso consensi unanimi nemmeno sul fronte progressista. Tutto troppo pacchiano, troppo volgare, troppo in generale, senza alcun senso della misura. Il web, naturalmente, ha reagito, producendo una serie di– ma anche vignette – che in certi casi hanno lasciato scappare più di una risata.di, ilè il vero vincitore Per quelli sportivi riparleremo a fine agosto, ma per ora ledihanno un vincitore satirico, ovvero il. Senza dimenticare la classica vignetta.