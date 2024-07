No queste nuotatrici non hanno la scritta non sono un uomo sul costume

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il 28 luglio 2024state pubblicate su Facebook tre foto che mostrano alcuneincon la«not a dude» (in italiano, «nonun»), all’altezza della vulva. Secondo chi ha condiviso le immagini, si tratterebbe di una protesta dellealle Olimpiadi di Parigi contro le nuove regole che permetterebbero alle donne trans di «partecipare alle gare femminili». Si tratta di una serie di immagini modificate che veicolano una notizia falsa transfobica. Lo scatto con dueche indossano unrosso è stato alterato. Nella foto originale, pubblicata nel 2015 dal quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo e in cui viene mostrata la preparazione della squadra femminile di pallanuoto spagnola in vista del Campionato europeo a Belgrado, non è presente alcunasul