Nero a metà 3 | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata in replica

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 29 luglio 2024)3: lein, 22 luglio Questa sera, lunedì 29 luglio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi3, laterza stagionefiction con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, che viene riproposta in questi lunedì estivi per appassionare nuovamente il pubblico con le sue storie. La serie tv vede dietro la macchina da presa lo stesso Claudio Amendola (per gli episodi 1-6). Al suo fianco, Enrico Rosati (per gli episodi 7-12). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Un prete, don Fabio, viene ucciso in strada da un colpo di pistola. Il sacerdote non era amato nel quartiere a causa del centro per ex detenuti di cui era responsabile, ma il movente non appare sufficiente e la dinamicamorte non è chiara.