Nathalie Moellhausen in pedana con un tumore si sente male ma finisce la gara | poi torna in ospedale per operarsi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Giramenti di testa, tremore alle gambe e poi il collasso in. Dimessa pochi giorni prima dall’(dopo essere stata ricoverata d’urgenza) per unbenigno al coccige, decide comunque di gareggiare. Poi, sie abbandona la, però, si riprende parzialmente e porta a termine la sua Olimpiade. La 38enne schermitrice italo-brasiliana viene sconfitta (15-11) dalla canadese Ruien Xiao: ora, si dovrà operare per la rimozione del. Cara , eu imagino a dor da pessoa disputar uma competição com um tumor na coluna que está afetando até a locomoção! Tudo isso por amor ao esporte e o país ! Parabéns, você é uma Deusa do Olimpo ! #Olimpiadas2024 pic.twitter.