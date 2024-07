Maduro vince le elezioni in Venezuela nonostante i risultati degli exit poll | sospetti brogli

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 29 luglio 2024) In un’elezione daipiù che prevedibili e per questo altamente contestata, Nicolasè stato dichiarato presidente delper la terza volta. Il Consiglio Elettorale Nazionale ha annunciato cheha ottenuto il 51% dei voti, superando il candidato dell’opposizione Edmundo Gonzalez, che ha ricevuto invece il 44%. Questo annuncio è avvenuto dopo il conteggio dell’80% dei seggi elettorali, considerato irreversibile ed è arrivatovari sondaggi avessero indicato una vittoria dell’opposizione. Mancanza di trasparenza e dubbi suiL’autorità elettorale, allineata con, non ha rilasciato tempestivamente iufficiali di tutti i 15.797 centri di voto. Questo ritardo ha ostacolato la capacità dell’opposizione di contestare i, dopo aver affermato di possedere i verbali elettorali solo per il 30% delle urne.