LIVE Vavassori Errani-Medvedev Andreeva Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | primo scoglio arduo per i due azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match diturno del doppio misto tra Andrea/Sarae Daniil/Mirraalledi2024. Si tratta del secondo match della carriera giocato insieme dalla coppia azzurra che a Wimbledon è stata eliminata da Withrow e Sutjadi in un incontro particolare, interrotto e ripreso due giorni dopo. Per caratteristiche i due possono far bene, essendo due buoni doppisti, possedendo un’ottima qualità nei pressi della rete. Dall’altra parte della rete c’è un’altra coppia particolarmente anomala come quella composta dache hanno giocato solo in esibizione negli Emirati Arabi un set contro Badosa e Tsitsipas. In particolareè l’anti-doppio, particolarmente poco a suo agio dalla metà campo in avanti e arretrato in risposta.