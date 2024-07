Laureati e lavoratori in fuga dall’Italia | aree interne le più colpite dal fenomeno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 29 luglio 2024) Gli ultimi dati sulla popolazione delle cosiddettedell’Italia ha rivelato un alto tasso di partenze da parte di. L’elaborazione delle ultime informazioni disponibili, relative al 2023, ha rivelato un peggioramento delche sta avendo conseguenze molto serie su tutto il territorio nazionale. I tassi di espatrio sono nettamente più alti in queste zone non solo rispetto ai centri urbani, ma anche ai poli intercomunali e alle cinture. La situazione peggiore è nelleultra periferiche, dove il dato è aumentato fino ad arrivare al raddoppio in meno di 20 anni. Ladalleperiferiche Istat ha recentemente pubblicato un nuovo rapporto che riguarda le cosiddettedell’Italia.