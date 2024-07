Inapplicabile il cronoprogramma sullo stadio annunciato dal Comune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024), difficile ildal. Il consigliere di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuelinterviene su quanto dichiarato dall’amministrazione secondo cui ilavori alosaranno ultimati a fine settembre. "Lo sport – scrive Manuel – è parte della cultura della città e il tema dello, dopo la promozione in B, è il più sentito. Arrighi, che per cercare consensi, era diventata una ultras, e ora pubblica comunicati generici. Nostro era l’appello dello scorso febbraio quando chiedevamo un intervento tempestivo. Chiedo ad Arrighi di dire tutta la verità, perché non si può accettare che i tifosi rimangano appesi a incertezza di date di fine lavori difficili da rispettare e che comprometterebbero la competitività della squadra che non potrebbe contare sul fattore campo sia per le partite in casa che per il campo di allenamento.