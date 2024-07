Furibonda lite in strada Quarantenne accoltellato Caccia all’aggressore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Due coltellate al torace e solo per fortuna dell’aggredito la lama non ha toccato organi vitali. La vittima è un cittadino marocchino di 42 anni, volto noto alle forze dell’ordine, che è stato ricoverato all’ospedale Versilia dove ieri è stato sottoposto a un piccolo intervento chirurgico per ricucirgli la profonda ferita. Ancora ignota la mano di chi ha affondato il coltello, anche se gli investigatori della polizia qualche idea su chi possa essere stato già ce l’hanno. Ricerche e indagini, in tal senso, sono ancora in corso. Sono le 3,30 della notte fra sabato e domenica quando in, in via Monte Matanna al quartiere Migliarina, cominciano ad alzarsi le voci di due uomini, entrambi extracomunitari. Il confronto si fa sempre più duro, lasempre più violenta. I due uomini vengono a contatto. Si spingono, si minacciano.