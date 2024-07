Francesca Deidda uccisa con un solo colpo in fronte forse mentre dormiva Ecco cosa emerge dall’autopsia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 29 luglio 2024), 42enne scomparsa da San Sperate, vicino Cagliari lo scorso maggio e trovata morta mesi dopo in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito è statacon unsul lato destro della, inferto con un oggetto contundente. Questo sarebbe emersoeffettuata oggi pomeriggio dal dottor Roberto Demontis nel capoluogo sardo. Secondo l’accusa, la donna sarebbe statadal marito, Igor Sollai, 43enne, in carcere a Uta per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Continua a dichiararsi innocente.con unL’analisi sul cadavere è durata circa cinque ore.