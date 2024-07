Elon Musk viola le regole di X posta un video deepfake su Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 29 luglio 2024) (Adnkronos) –, proprietario della piattaforma X (ex Twitter) e sostenitore dichiarato di Donald Trump, ha recentemente condiviso unche prendeva in giro una campagna elettorale della Vicepresidente USA. Il gesto ha suscitato polemiche, non solo per il contenuto manipolato del, ma anche perché sembrare le stesse politiche L'articololedi X,unsuproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.