CE-BN Barone Lega | Nessun passo indietro impegno per reinserirla nel contratto di programma

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti “Purtroppo tocca ripeterlo periodicamente:sulla Caserta-Benevento. L’politico dellaè continuo e costante per dare concretezza ad un intervento che aumenterà la competitività territoriale; piuttosto c’è stato, evidentemente, più di qualche dubbio della Regione Campania che non ha segnalato l’opera quale particolarmente prioritaria a Mit e Anas per ildi2021-2025 motivo per il quale non compare nell’elenco. Fortunatamente però il ministro delle Infrastrutture è Matteo Salvini, la massima garanzia contro l’Italia dei no”. Così Luigi, responsabile nazionale Coesione Territoriale e Zes dellaSalvini Premier a proposito della dichiarazione della Filt Cgil Campania sulla Caserta-Benevento.