Caos Alma i tifosi | | Mettete fine a questo scempio

(Di lunedì 29 luglio 2024) Di fronte ad un Comitato Marche che non decide, ma sulla domanda dell’chiede parere all’Ufficio legale della Figc, un comunicato dei Panthers Fano parla di "qualcuno che non si prende la responsabilità di porrepassando la patata bollente di scrivania in scrivania. Società con centinaia di migliaia di debiti; società senza campo da gioco nella propria città; società senza le liberatorie dei principali giocatori; società che preceduta dalla propria ‘fama’ non ha trovato ospitalità neppure in provincia; società che richiede di giocare ben distante dalla sua vera casa, fuori provincia e a porte chiuse; società con una lunghissima serie di negatività (tra cui il continuo intervento dell’Assocalciatori), alla quale chi governa il calcio dovrebbe porresemplicemente in osservanza delle regole".