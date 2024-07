Boxe oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 29 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Non è un bel lunedì, quello con il quale si risveglia l’Italia pugilistica. Già il bilancio vittorie/sconfitte è ad ora di 1-4, ma in quell’1-4 si conta anche quanto subito da Aziz Abbes Mouhiidine, prima nel sorteggio e poi sul ring. I Giochi Olimpici azzurri, comunque, continuano.va sul ring l’unica azzurra che finora è riuscita a superare il turno, Alessia Mesiano, che però si trova davanti un ostacolo difficile da superare, l’irlandese Kellie Harrington, che riveste il ruolo di campionessa olimpica in carica. Debutto anche per Diego Lenzi, che è opposto all’americano Edwards in una categoria, quella dei supermassimi, soggetta a poche regole e tante incertezze. I tornei olimpici disi svolgeranno in un arco di tempo compreso tra sabato 27e sabato 10 agosto.