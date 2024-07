Va in testa coda e si schianta sul parchimetro E’ caccia al conducente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale in via Perasso nel corso della notte scorsa. Ildi una Ford Fiesta ha perso il controllo dell’autovettura ed è andata infinendo la corsa contro unsituato sul marciapiede in prossimità di un agenzia di viaggi. Nessuno sembra sia rimasto ferito. L’automobilista dopo qualche momento di incertezza si è ripreso ha messo in moto la propria auto e si è allontanato. Le indagini sul fatto sono ora condotte dalla Polizia Municipale che sta cercando di risalire al proprietario dell’autoveicolo anche con l’ausilio delle immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza.