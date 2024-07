Stato diritto Ue Meloni | attacco a noi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 luglio 2024) 18.40 Il premierscrive al capo della Commissione Ue, von der Leyen, per far notare che vi è un "distorto uso politico nella relazione sullodidell'Unione europea che viene pubblicata ogni anno dal 2020". "Cara Ursulale raccomandazioni finali nei confronti dell'Italia non si discostano particolarmente da quelle degli anni precedenti", ma "per la prima volta" c'è un "tentativo dial governo italiano", che "in Italia sono a rischio lodi" e "la libertà di informazione",specie in Rai.