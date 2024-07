SDCC 2024 | svelato il ruolo di Giancarlo Esposito in Captain America 4

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 28 luglio 2024)si insinua nel Marvel Cinematic Universe. L’attore di Breaking Bad e di The Mandalorian ha fatto un po’ di chiarezza sul suo inaspettatomisterioso in: Brave New World, che si è imbarcato nel film dei Marvel Studios diretto da Anthony Mackie durante le riprese aggiuntive di maggio. Il primo trailer appena rilasciato ha offerto il primo sguardo al cattivo armato di– insieme a scorci del Samuel Sterns/il Leader di Tim Blake Nelson, che riprende il suoper la prima volta dopo L’incredibile Hulk del 2008, e del Thaddeus Ross/Hulk rosso di Harrison Ford – ma ilsegreto è rimasto segreto fino ad ora. “Quando i tuoi sogni si realizzano e ricevi la chiamata, attraversi la porta.