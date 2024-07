Satriano al Brest in standby! Si sblocca? L’Inter con una speranza – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024) Si avvicina un’altra cessione per: anche Martinsta per dire addio. Per il sì definitivo al, però, manca ancora qualcosa. I nerazzurri aspettano e sperano. PROSEGUIRE – Dal 2020 nelle giovanili del, per poi passare in prestito al, all’Empoli e poi di nuovo al club francese. Questi primi passi nel mondo del calcio di Martin, ora tornato in nerazzurro dopo la fine dell’ottima annata in Ligue 1. Proprio in virtù delle ottime prove fornite con la maglia del, che grazie al giovane attaccante è riuscito ad ottenere anche la qualificazione alla prossima Champions League, nel futuro disembra esserci posto ancora per lo stesso club. I francesi, infatti, vorrebbero continuare con lui esarebbe ben lieta di riuscire a piazzare sul mercato un altro colpo in uscita.