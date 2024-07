Odg ' nessun interesse pubblico nel colloquio di Turetta'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) "Il dovere del giornalista è distinguere cosa è essenziale per la comprensione dei fatti da ciò che è pura e semplice incursione nel dramma di genitori di fronte a un figlio che ha commesso un crimine terribile. Un dramma umano, quello del padre e della madre, che va rispettato". Lo dice Carlo Bartoli, presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti, a proposito della diffusione delle intercettazioni delin carcere tra il padre e Filippo. "Non è in gioco la terzietà del giudice - afferma Bartoli - così come da quelnon emerge alcun elemento rilevante per le indagini e, quindi, di". "Serve rispetto per il dolore dei genitori die rispetto per il rinnovato e atroce dolore dei familiari della vittima", conclude il presidente dell'Ordine dei giornalisti.