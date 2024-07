Nuoto Qin Hayang attacca | Ci fanno fare continui test antidoping per disturbare la nostra preparazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Tra i 23 nuotatori cinesi al centro del caso doping di cui hanno parlato New York Times e l’ARD nelle settimane passate, il campione del mondo di 100 e 200 rana a Fukuoka 2023, Qin Haiyang, ha voluto pronunciarsi in merito alla questione. Il tema è legato al caso della compagine asiatica, con atleti risultati positivi alla sostanza vietata trimetazidina (TMZ), in occasione di un raduno all’inizio dell’anno solare 2021, circa sette mesi prima dei Giochi di Tokyo. Ebbene, i nuotatori non sono stati sanzionati dalla CHINADA (Agenziacinese) perché sarebbero state trovate tracce della sostanza incriminata nell’hotel in cui stavano soggiornando. La WADA (Agenzia Mondiale) ha poi confermato la decisione della CHINADA, non avendo basi per mettere in dubbio la spiegazione della contaminazione ambientale.