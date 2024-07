Niente è come sembra anche alla Guerra dei 30 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Continuano gli appuntamenti di #Piazze, il festival diffuso di Urbino Teatro Urbano. Oggi alle ore 21,15 a Schieti di Urbino, in piazza del Castello, andrà in scena lo spettacolo ““ dell’Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, per la regìa di Claudio de Maglio. Per la prima volta una delle più importanti Accademie teatrali italiane è ospite nelle Marche. Il contesto storico in cui si svolge la commedia è ladei Trent’. Tra truffe e travestimenti seguiamo le vicende di due famiglie schierate l’una contro l’altra. La commedia della Nico Pepe si ispira a eventi e fatti storici, facendoli convivere con personaggi mitici e racconti popolari. In scena dodici giovani e talentuosi attori provenienti da tutta Italia.