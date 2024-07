Italia a caccia dell’oro in pedana la portabandiera Arianna Errigo | la presentazione del day 2

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) L’chiude la prima giornata con tre medaglie, ma ora va adel metallo più pesante. Domenica 28 luglio è un giorno molto importante per l’Team perché scenderà inlache va adel metallo più pesante nella gara di fioretto femminile per suggellare una grande carriera. Andiamo a presentare la IL MEDAGLIERE COMPLETO IL CALENDARIO DI PARIGI 2024 GIORNO PER GIORNO GLINI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA DI PARIGI 2024 SPORT PER SPORT I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT SCHERMA – Una giornata pesante per lo sportno. Sin dalla mattina, Alice Volpi e Martina Favaretto proveranno a fare man bassa del fioretto femminile. Lava adella medaglia d’oro per cercare di suggellare una grande carriera, ma le avversarie non mancano. Anche tra le connazionali, soprattutto con Alice Volpi.