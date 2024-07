Evadono dai domiciliari Denunciati due uomini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Due denunce per il reato di evasione dagli arrestidi cui una sostituita con la custodia in carcere, ed una denuncia per sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Questo l’esito delle ultime operazioni di controllo quotidiano messe in atto dai carabinieri, nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione del crimine, e diffusione del senso di sicurezza e fiducia nelle istituzioni. Il primo caso di denuncia riguarda un romeno di 49 anni sottoposto al regime di arrestiper reati inerenti lo spaccio di stupefacenti, che durante il quotidiano controllo effettuato dai carabinieri della stazione di Montegranaro, non era presente nell’abitazione dove deve scontare la pena.