Dimarco riparte col piede giusto | in Inter-Las Palmas la specialità della casa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 luglio 2024) L’ritrova sempre il suo solito Federico. Il centrocampista torna in campo e inizia col(quello sinistro) la nuova stagione nerazzurra. NUOVO INIZIO – Gli Europei sono – e devono essere – ormai solo un brutto ricordo. Dopo l’eliminazione dell’Italia agli ottavi di finale contro la Svizzera, Federico, insieme al resto del blocco nero-azzurro, ha avuto il tempo necessario per assimilare il colpo, premere il tasto reset aiutato dalriposo e svago delle vacanze, e tornare come nuovo agli ordini dell’. Solo quattro giorni fa – lo scorso mercoledì – gli italiani di Luciano Spalletti hanno varcato i cancelli di Appiano Gentile per unirsi al ritiroista. Ma per Simone Inzaghi sono stati sufficienti per decidere di farli tornare in campo proprio oggi, durante-Las