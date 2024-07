Calcio Serie A | arbitri Var falli di mano proteste sostituzioni ecco come cambierà tutto il prossimo anno

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 28 luglio 2024) Alla vigilia della nuova stagione calcistica. anche la Lega diA ha recepito alcune modifiche regolamentari proposte dall’IFAB che diventeroperative L’Europeo divinto dalla Spagna che ha visto la profonda delusione della Nazionale di Spalletti eliminata dalla Svizzera, è oramai già in archivio, le Olimpiadi di Parigi 2024 in pieno svolgimento aiutano a far passare queste settimane che ci separano all’inizio della nuova stagione calcistica inA. Ma dal 17 agosto, con i primi anticipi, scatterà il nuovo campionato dove tutti andralla caccio dell’Inter Campione d’Italia. Cambiano alcune regole nel– Cityrumors.