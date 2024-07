Aggredisce due ragazze alla fermata del tram | arrestato picchiatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) Le aggressioni senza un perchédel 14. Dueprese a calci e spintonate a terra in pieno centro. Poi l’intervento della polizia e l’arresto delseriale, un trentacinquenne nato in Ghana con cittadinanza italiana, già fermato in passato dalle forze dell’ordine per reati come percosse e resistenza a pubblico ufficiale. La ricostruzione dell’accaduto ci porta alle 15.45 di venerdì in largo Greppi angolo Foro Buonaparte, davanti al Teatro Strehler e a due passi dLanza della metropolitana verde. Alcuni cittadini in attesa del14 sotto la pensilina richiamano l’attenzione degli agenti di una Volante del commissariato Centro, in pattuglia nella zona: segnalano che poco prima un uomo ha iniziato a spintonare e picchiare alcune persone che stavano aspettando l’arrivo del mezzo pubblico.