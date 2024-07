A Ortigia si dorme nella storia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 28 luglio 2024) L’Ortea Palace è il primo albergo siciliano del brand Autograph Collection di Marriott. Un luogo speciale per ripercorrere fasti dell’accoglienza e riti gastronomici di un ricco passato. Soggiornare in un hotel di gran nome, carico di, inseritocontemporaneità, ma senza recidere le radici con il passato, è una cosa unica: non ha niente da spartire con una semplice sosta del viaggiatore. L’Italia di alberghi con questo valore aggiunto ne ha, per fortuna. Uno è Ortea Palace Hotel Sicily, sull’isola di, a Siracusa,Sicilia più autentica, dove la bellezza è anche abbandonarsi alle suggestioni che portano all’età d’oro della mitologia greca.