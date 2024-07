Udinese-Colonia oggi in tv | canale orario e streaming amichevole 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Alle 16:00 di, sabato 27 luglio,scenderanno in campo in occasione dell’a St.Veit presso la Jacques Lemans Arena. Dopo gli impegni contro Bilje, Istra e Wolfsberger, i friulani si preparano ad un impegno ben più ostico. E l’asticella continuerà ad alzarsi con altri test amichevoli fino a quello del 3 agosto che vedrà l’scendere in campo contro l’Al Hilal di Koulibaly e Milinkovic Savic. Nel mezzo anche i test contro Konyaspor (massima serie turca) e i ciprioti dell’Aris Limassol. Prima però si pensa al. E c’è tanta curiosità per vedere all’opera i volti nuovi come Damian Pizarro, giovane talento cileno di 19 anni, recentemente acquistato dal Club. “Sono molto contento di essere arrivato a Udine. Sono stato accolto molto bene da parte di tutti. Sono molto grato per l’affetto della gente che dal Cile mi segue quotidianamente.