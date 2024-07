Traffico Roma del 27-07-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 luglio 2024) Luceverdeme trovati all’ascolto Tutto abbastanza tranquillo sull’intera rete via area cittadina non molti gli spostamenti nessuna segnalazione di rilievo quindi nessun impedimento sul raccordo e consolari segnaliamo che è stato domato l’incendio a Castel di Leva ma rimangono ancora chiuse le strade tra via Filippo De Filippi e via Ardeatina Inoltre chiusa via della Cecchignola da via di Tor Pagnotta via di Castel di Leva 21190 Pietra Lata permangono le chiusure in via Antonio d’achiardi via Leopoldo Pilla e via Cosimo De Giorgi sul Lungotevere Flaminio la polizia locale segnale incidente conrallentato all’altezza di Piazzale delle Belle Arti ancora disagi sul litoraleno dove a causa di un incidente avvenuto all’altezza del chilometro 8 al Villaggio Tognazzi si sta in coda direzione di Ostia e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il ...